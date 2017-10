Pontosabban több mint háromszor. Miközben mi végre beletörődtünk, hogy az EU nem enged minket évi 3 százalékos hiánynál jobban eladósodni (azt nem firtatva, hogy ezt milyen módszerekkel tudjuk tartani), Szlovákia most jelentette be, hogy ők is simán tartják a hiánycélt,

csak ők az 1 százalék alattit.

Egészen pontosan olyan költségvetést csinált a kormányuk, amiben csak 0,83 százalék hiány várható GDP-arányosan, ami még a tervezett 1,29 százaléknál is érdemben erősebb. Miközben idén minden államigazgatási területre többet költöttek, mint tavaly, írja az MTI.

És nem is azért lőttek ennyire mellé a tervezéskor, mert nem értenek hozzá, hanem a mert szlovákiai autógyártás most épp durván bepörgött, és a rengeteg export felrántotta a gazdaságot.

És közben tőlünk gyorsabb ütemben is nőnek, jövőre 4,2 százalékos bővüléssel számolnak (és az OECD is 4,1 százalékot becsült nekik). 2020-ra egyébként várhatóan a 45 százalékra esik vissza közben a GDP-hez viszonyított államadósságuk is.