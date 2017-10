Sokszor mondják gúnyosan, hogy az amerikai politikára túl nagy befolyása van a tőkés osztálynak, de olyan azért még ott is ritkán fordul elő, hogy maga a Monopoly ember ül be egy szenátusi meghallgatásra. Pedig most pont az erről készült képek járják be keresztbe-kasul a Twittert.

Fotó: Reuters

A tőkés osztály legcukibb karikatúrája abból az alkalomból látogatott el a Kapitólium épületébe, hogy meghallgassa Richard Smith, az Equifax nevű hitelközvetítő cég nemrég lemondott vezérigazgatójának meghallgatását. Az Equifax arról lett híres nemrég, hogy 134 millió amerikai személyes és pénzügyi adatai kerültek nyilvánosságra a cég adatbázisát ért hekkertámadás során. A Monopoly ember érdeklődéssel hallgatta Smith beszámolóját, néha még a monokliját is föltette és időről időre egy marék játékpénzzel törölgette a homlokát.

A társasjáték figura valójában Amanda Werner, a Public Citizen nevű szervezet aktivistája volt, aki az ellen tiltakozott, hogy míg az Equifax miatt amerikaiak milliói került borzasztó helyzetbe, a cég várhatóan bűntetlenül megússza majd az ügyet. A Public Citizen aktivistái korábban a meghallgatást vezető szenátoroknak pedig egy-egy, az Equifax ügyre aktualizást „kijöhetsz a börtönből” monopoly kártyát küldött, feltehetően azért, hogy azok aztán átadhassák a cég vezetőinek.