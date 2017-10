Marc Chagall francia festő Les Amoureux című műve akár 18 millió dollárért (4,8 milliárd forint) is elkelhet egy novemberi New York-i árverésen a Sotheby's aukciósház becslése szerint. A művészt és múzsáját, Bella Rosenfeldet ábrázoló festmény csaknem 90 éven át egy magángyűjtemény része volt. Nincs most jobb befektetés a műtárgypiacon.