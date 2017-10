Már ünnepelte magát a holland a harmadosztályú futballista, aztán hét méterről az üres kapu fölé rúgta a labdát. Fogta is utána a fejét.

Dennis van Duinem, a Harkemase Boys futballistája egy csapásra az internet hőse lett, de inkább a negatív hőse. Csapata a hétvégi bajnokin a SC Capellét fogadta és máe 2-0-ra vezetett, amikor van Duinem erőszakosságának köszönhetően lépett ki egyedül, majd miután a kifutó kapus is belerúgta a labdát, már csak az üres kapuval találta magát szemben. Hanyagul, 8 méterről a kapura lőtte a labdát és már emelte is a kezét az ünneplésre, de a labda a felső lécet is érintve fölé ment. Dennek ellenére csapata végül 3-0-ra nyert, de erre a bénázásra még sokáig fog emlékezni.