Sok okosságot nem tudok elmondani a Radiohead In Rainbows című albumáról, azon kívül, hogy néha az gondolom, hogy a legjobbjuk (néha meg azt, hogy az Amnesiac), de arra tisztán emlékszem, hogy ez volt az első lemez, amiért úgy adtam pénzt, hogy csak egy csoffadt 160kbps minőségű mp3-csokrot kaptam érte cserébe. Elvileg nulla fontot is meg lehetett adni árnak, azt hiszem, hogy én ötöt adtam. Egyébként egyáltalán nem zavart, hogy 160kbps, hülyére hallgattam így is, aztán a következő King Of Limbs-zel behúztak megint a csőbe, de azt nem hallgattam hülyére.