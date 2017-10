Magyar idő szerint szerda hajnalban tartották Amerikában a BET Hip-Hop Awards díjátadót. A közvetítés során Eminem egy rövid, négyperces betétben kihasználta a lehetőséget, hogy elmondja a véleményét az amerikai elnök eddigi teljesítményéről.

Kiosztja az elnököt azért, mert inkább az NFL-játékosokkal kezd háborúzásba ahelyett, hogy egy valódi katasztrófával foglalkozna Puerto Ricóban. Aztán azért is, mert Trump rasszista, meg azért, mert állandó golfozik, és olyanokat mond politikai ellenfeleiről, hogy azokat a háborús hősöket szereti, akik nem kerültek hadifogságba.

Végül Eminem elismeri azt is, hogy valószínűleg rajongói között is van néhány Trump-támogató. De nekik is egyértelmű üzenetet küldött. Bekaphatják.