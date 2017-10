Egy olasz nő kiharcolta a bíróságon, hogy fizetett szabadságként ismerjék el azt a két napot, amikor beteg kutyája mellett kellett otthon maradnia. A nő egy római egyetem alkalmazottja. Két nap nem tudott bemenni dolgozni, mert orvoshoz kellett vinnie a kutyáját, aztán pedig otthon ápolnia a beteg ebet.

Az egyedül élő nő hiába érvelt munkaadójánál azzal, hogy ez halaszthatatlan családi elfoglaltságnak számít. Segítségére sietett azonban egy állatvédő szervezet, amelynek jogásza bebizonyította a munkaadónak, hogy ez igenis fizetett szabadságnak minősül. A jogász érvelése szerint a kutya otthoni ápolása is belefér a "halaszthatatlan személyes vagy családi okra" való hivatkozásba, amit a törvény ír elő. Azt is felvetették, hogy ha a nő nem gondoskodott volna a kutyájáról, akkor az állatvédelmi törvény szerint akár 10 ezer eurós büntetést vagy akár egy évnyi elzárást is kiszabhattak volna rá. Az állatvédő szervezet szerint ezzel precedensértékű döntés született a munkaadó részéről, így más kutyatartók is élhetnek ezzel a jogukkal Olaszországban. (via Spiegel)