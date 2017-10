Tegnap este filmkritikának álcázott migránsozó propagandacikk jelent meg az Origo Filmklubján, aminek hatására a rovat úgy, ahogy volt, felállt, mert ezt már az ő gyomruk sem vette be ezek szerint. Erről a rovatvezetőjük a Twitteren be is számolt, linkelte azt a Facebook-bejegyzést, amiben kifejti, hogy ne csináljanak már Krisztusból bohócot az ő farkát a csalánba verve – és ez a tweet most éppen az Origo Filmklubjának tetején díszeleg, mert a propagandacikkeket elhelyezni nagyszerűen tudó lapvezetésben senkinek nincs annyi esze, hogy a Twitter-dobozt leszedje onnan. #epicfacepalmbazdmeg