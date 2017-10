A Breaking Bad című sorozat (itthon Totál szívás néven futott) már 2013-ban véget ért, de mai napig vannak rajongók, akik felkeresik a sorozat helyszíneit Albuquerque-ben. A Breaking Badet ugyanis nem stúdióban, hanem igazi házakban forgatták.

A helyi tévé most arról számolt be, hogy az ingatlan tulajdonosai eléggé unják, hogy hetente körülbelül 100 ember akar fényképet készíteni a házuk előtt, ráadásul van, aki olyan pofátlan, hogy még azt is kéri, hogy ürítsék ki a kocsibejárót neki, hogy még jobb legyen a fotó. Annak érdekében, hogy kicsit korlátozzák az embereket, egy hatalmas kerítést kénytelen felhúzni a ház elé, hátha így kevesebben lesznek, akik majd fényképet akarnak.