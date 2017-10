Ha tud angolul, most a Financial Times játékával kipróbálhatja az Uber-sofőrök életét San Franciscóban. A szöveges játék két próbálkozásom alatt látványosan arra akart kifutni, hogy milyen sanyarú sorsa van egy helyi uberesnek, miközben bevételi és költségszámai is elég reálisnak tűnnek.

De igazából egyáltalán nem tűnik kemény életnek az egész, még úgy se, hogy könnyű fokozaton is halmozottan hátrányos helyzetű Uber-sofőrt alakítunk, akinek két gyerekről is gondoskodnia kell és egy héten belül egy ezer dolláros (260 ezer forintos) jelzáloghitel-törlesztőrészletet is be kell fizetnie.

Én szombati szabadnappal és kényelmesnek tűnő, szabályos munkatempóval is félre tudtam tenni 400 illetve 900 dollár körül, amiből még ételt és minden egyebet kellett volna beszereznem. Ez nagyjából egy (gyengébb illetve egy elegánsabb helyen dolgozó) helyi pincér jövedelme borravalóstul, viszont itt akkor dolgozik az ember, amikor akar, és közben végig a kocsijában terpeszthet. Ami még akkor is nevetségesen könnyű munka mondjuk a ládagyárhoz képest, ha a játékban egy nap után is sajgott a hátam.

Persze az ezer dolláros törlesztőrészletről eleve letettem, nem egy hét alatt kell ráébredni ilyesmire. Illetve 7-14 dolláros óránkénti nettó megtakarításra jöttem ki bármi adókedvezmény nélkül. Ami szintén szuper, a nagyjából tízdolláros helyi minimálbér másfélszeresét is be lehet húzni bármi képzettség nélkül, ha odafigyel az ember.

Rádaásul az Uber-sofőrök jelentős részének ez csak kiegészítő állás, és csak forgalmasabb hétvégi estéken vagy nagyobb rendezvényekkor állnak munkába. Ha Financial Times-nak ez a gyötrelmes élet csimborasszója, az elég komikus.