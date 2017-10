Robin Williams három éve halt meg, így nyilvánvaló, hogy nem is fog szerepelni a Jumanji 2-ben, de így is gondoltak rá az alkotók, legalábbis az új film egyik szereplője, Karen Gillan szerint. A színésznő azt nyilatkozta ugyanis, hogy a 22 éves szünet után elkészült Jumanji: Welcome to the Jungle kapcsolódik Williams karakteréhez, Alan Parrish-hez:

Mindig is kérdéses volt, hogy Parrish hova tűnt az első részben, hát most ezt megválaszoljuk, sőt, pontosan megmondjuk, merre járt, és ott mi történhetett vele.

A második filmben négy tini kerül be egy Jumanji-videójátékba, és felnőtt karaktereket alakítva igyekeznek visszajutni a mi világunkba. Gillan mellett Dwayne Johnson, Jack Black és Kevin Hart szerepel majd benne, bemutató: december 19, azaz a Star Wars VIII ellenében.