Épül már, és 2018 tavaszán elvileg vízre is száll majd a világ eddigi legnagyobb óceánjáró hajója, amely a Symphony of the Seas nevet kapta gyártójától, és egyik különlegessége az lesz, hogy igazi bártender helyett robotok állnak majd a pultban.

A Titanicnál ötször nagyobb hajóra egy olasz cég, a Makr Shakr gyártja a robotpultosokat, amelyek párban dolgoznak majd, és képesek lesznek különféle koktélok elkészítésére is.

A giganagy hajón ezen felül lesz még egy csomó extra szolgáltatás, amiben a turisták tobzódhatnak, többek közt nyitott színházterem, egy rakás étterem, minigolfpálya. A legdrágább, 1300 négyzetméteres családi lakosztály pedig saját csúszdával, mini moziteremmel, konzolokkal, jacuzzival lesz felszerelve. Árak még nem szivárogtak ki.

