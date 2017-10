Igen, a KFC-ről. Persze nem arról, hogy az egyik biztonsági őrük minden ok nélkül megverte a kollégánkat, nem is arról, hogy a KFC sűrű bocsánatot kért, és nem is arról, hogy a 24.hu utánanézett, hogy nem minden stimmel az őrző-védő cégnél;

hanem egy példaként hozta fel a legújabb videójában, ami csak két napja került fel a Youtube-csatornájukra.

A Last Week Tonight with John Oliver az egyik legokosabb és legviccesebb tévéműsor, Sixx interjúzott is a műsorvezetővel, aki minden részben egy problémás témát jár körbe újságírói alapossággal és rengeteg humorral. A legutóbbi részben az Equifax hitelintézet feltöréséről beszélt, aminek során 134 millió felhasználó adatait szerezték meg hackerek, és hogy ezt a botrányt milyen rosszul kezelte a cég.

És aztán eljutott ahhoz a részhez, hogy a bankok számára mi nem ügyfelek vagyunk, hanem mi magunk vagyunk a termékek (az adatainkkal), ami nagyjából olyan, mintha a KFC-ben mi nem a vásárlók, hanem a csirkék lennénk:

Az már önmagában is egy hatalmas és szomorú véletlen volt, hogy az egész KFC-ügy nem sokkal azután történt meg, hogy Szabó Zoltán kiírta magából a KFC-függőségét, de az, hogy John Olivernek pont most sikerült felállítania ezt az analógiát, csak a koktélcseresznye a torta cukorbevonatának a habján.