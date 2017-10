Lassan teljessé válik a 2018-as Snowattack fellépőinek listája. Ez Közép-Európa legnagyobb sífesztiválja, ahol a havas pályákon való lecsúszás mellett koncertek és bulik is lesznek. A legnagyobb név a fellépők közül egyértelműen a Rudimental.

Ők elég nagy bulit szoktak csapni, írtunk az idei szigetes fellépésükről, illetve tavaly az EFOTT-on is megnéztük őket, és általában elég jó véleménnyel voltunk róluk. Mondjuk a Snowattackre csak DJ-szettel készülnek, a fesztiválokon pedig ott volt a teljes csapat.

Fellép a Lost Frequencies is, aki elég népszerű a magyarok körében, megfordult már a Volt és a Strand Fesztiválon is. A fesztivál közönsége nemzetközi, de lesz pár magyar fellépő is. Minden egyébről itt lehet tájékozódni.