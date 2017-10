Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Migration Aid szeretett volna néhány gyermekes menekült családot néhány napra nyaralni vinni valahová. Felmerült egy település, Őcsény, ahol az egyik panziós szívesen látta volna a családokat saját panziójában. Olyan embereket, akik törvényesen érkeztek Magyarországra, akiket a magyar állam hivatalosan befogadott, így a magyar állam oltalma alatt állnak, az országban pedig szabadon mozognak.

A település lakói pedig rettegéssel teli gyűlölettel reagáltak: a panzióst életveszélyesen megfenyegették, azt mondták, levágják a fejét, furgonját téglával dobták meg, az autó kerekeit kiszúrták.

Az őcsényi balhét egy lakossági fórum előzte meg, amiről többen is beszámoltak így, vagy úgy, viszont most szerdán feltette a település az önkormányzat oldalára a fórum jegyzőkönyvét. Első ránézésre úgy tűnik, erősen meghúzták a szöveget - persze nyilván nem is kerülhet bele az utolsó legkisebb kis bekiabálás is -, de így is 22 oldalas az anyag. A jegyzőkönyvet olvasva egészen higgadtnak tűnik a vita, persze ha az ember látta a videós beszámolókat, tudja, hogy ehhez képest vérre menő üvöltözés volt ott.

Itt és most kiemelek 10 erősebb mondatot a jegyzőkönyvből azoktól, akik ellenezték a menekültek nyaralását a faluban: