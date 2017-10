Napok óta feldobálja a Facebook szponzorálva a newsfeedemre az Irie Maffia új klipjét 'Ez a jó' címmel. Ironikus módon sok rajongó nem gondolja annyira jónak a dalt.

R.I.P Irie Maffia (2005-2013)

Ez valami hatalmas gagyiii........ Hová tűnt a reggae?????

Szívből sajnálom,hogy ennyit romlott a színvonal :'( #visszaarégiiriemaffiát Ezek nem ti vagytok!

Legalábbis ilyen, és ehhez hasonló kommentek vannak a poszt alatt, és mitagadás, aki lemaradt a 'Jah Watching'-nál (ami egyébként az egyik kedvenc magyar dalom volt a kétezres évekből), vagy a 'Hands In The Air'-nél, annak nagyon furcsa lehet a zenekar utóbbi néhány évben kialakult/átalakult hangzása. És akkor még nem is említettem a hímsoviniszta, materialista videoklipet, ami szintén elég idegen az egykor békéről és szeretetről énekelő reggae-zenekar képétől.

Engem azonban nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy a refrén borzasztóan emlékeztet valamire, és ma végre rájöttem, hogy mire.

A ritmus egy kicsit más, de az akkordok kb. ugyanúgy, ugyanolyan sorrendben megjelennek mindkét dalban. Persze nem állítom, hogy egy az egyben lenyúlta volna a témát az Irie Maffia, inkább csak a csalódott rajongókat látszik igazolni, hogy már a szintitéma is olyan bézik popsablon, hogy akár Lady Gaga vagy valamelyik producere is kitalálhatta volna.