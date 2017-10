Bierpinsel névre hallgat, 47 méterre magasodik egy metrómegálló fölé és 1976-ban adták át. A Ralph Schüler és Ursulina Schüler-Witte tervezte burjánzó gombaszörnyben három szinten működtek mindenféle éttermek és lokálok, de állítólag bárki bármit nyitott itt, az csődbe jutott. Most a Sotheby's hirdeti eladásra, akinek van 3,2 millió eurója vagyis durván egymilliárd forintja, az már kattinthatja is a diszkógömböt a város felett. Persze akinek nincs annak is érdemes végignézni a hirdetés képeit, elég klasszak.