A USS Ford repülőgép-hordozó önmagában is gigantikus konstrukció – százezer tonna a vízkiszorítása –, így nem meglepő, hogy az alkatrészei sem kicsik. Egy nemrég publikált videón bemutatták, hogy milyen, amikor a hajó horgonyt vet.

A horgonylánc 438 méter hosszú. Egyetlen láncszeme is több mint hatvan kilót nyom, maga a horgony pedig 13 600 kilogramm tömegű. És ez még nem is a kategória rekordere, a Nimitz osztályú hajókon ennél is súlyosabb horgonyokkal dolgoznak.

A 12,9 milliárd dollárért épített USS Ford a haditengerészet első új osztályú repülőgép-hordozója az elmúlt 40 évben. Hamarosan követheti a USS John F. Kennedy és a USS Enterprise is. A Ford a tervek szerint először 2022-ben hajózna ki.