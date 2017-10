A Foo Fighters kedd este lépett fel a columbiai Colonial Life Arenában, ahol egy gyanúsan tökéletes dolog történt: volt egy srác (Pierce Tracy Edge), aki végigállta a koncertet egy "Drums on Under Pressure?" feliratú táblával (hogy ennek vajon örültek-e a mögötte állók, azt hagyjuk). A lényeg, hogy a frontember, Dave Grohl végül felhívta a fiút a színpadra, hogy akkor tessék, most a te kedvedért eljátsszuk az Under Pressure-t, te dobolsz, a dobost pedig lezavarjuk, és velem együtt énekelni fogja a Queen számát.

És a végeredmény elég szuper lett:

Annyi hozzátartozik a dologhoz, hogy az Under Pressure-t elég sokszor eljátszotta mostanában a zenekar, szóval abban volt tapasztalatuk. A srácról meg reméljük, hogy tényleg egy nagyon lelkes és szerencsés rajongóról van szó, amit az 53 követőjű twittere is erősít.

Na meg hát az is, hogy a Foo Fighters tényleg igazán imádnivaló.