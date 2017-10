Valószínűleg Szilágyi Gábor futballista nevéről önnek sem ugrik be semmi, pedig minden idők egyik legnagyobb interjúját adta 2005-ben a Nemzeti Sportnak. És finn gólkirály is volt, de mi most maradjunk az interjúnál, aminek részletei időről-időre előjönnek a szerkesztőségi levelezésekben, amolyan legendaként emlegetjük.

A lényeg, hogy 2005 nyarán Szilágyit kivágták a finn TPS-ből, mert részegen összetörte az autóját. Az interjú elején rögtön rá is kérdeznek, hogy volt ez az egész, a futballista viszont mindent tagad:

Nem ittam én egy kortyot sem, nem is értem, miért híresztelik ezt rólam

Ezután elmeséli, hogy edzésre menet összetörte az autóját, mert nyolcvannal ment az ötvenes táblánál és megpördült, de a kocsit meg lehet javítani. Ja, és amúgy sem vágták ki a klubjától, csak el akarják adni. Hogy miért, azt ő sem tudja.

Aztán rákérdeznek, hogy mihez fog kezdeni, és Szilágyi megemlíti, szívesen hazajönne, innentől válik iszonyú bizarrá az interjú.

- Nem érzi jól magát Finnországban?

- Arról van szó, hogy már kicsit meguntam az itteni életet. Ráadásul a csapatnak sem megy jól mostanában…

- Hányadik helyen állnak a bajnokságban?

- Fogalmam sincs. Talán a tizedik-tizenegyedik helyen.

- Bocsásson meg, de nekem ez kissé furcsa. Nem tudja, hol áll a csapata a tabellán?

- Annyira nem érdekel a futball. Azt sem tudom, hány együttes van a finn első osztályban.

- Ezt komolyan mondja?

- Minden évben változtatják. Ki tudja ezt követni?

- Ha a futball nem érdekli, akkor miért nem lett mondjuk asztaloslegény?

- Mert ehhez értek.

Szilágyi azzal zárja az interjút, hogy a futball helyett sokkal inkább érdekesebbnek találja a vízilabdát.

De a FORDULAT csak ezután jön. A fenti linken már nem elérhető az interjú utóélete, de egy archívumból előástuk, és ebből kiderül, hogy Szilágyi két órával később visszahívta a Nemzeti Sportot, hogy beismerje, hazudott, és tényleg részeg volt, tényleg totálkáros az autója, megbírságolták, ezért valóban kirúgták.