Új-Zélandon szeptember végén tartottak választást, ami után a szociáldemokrata Munkáspárt alakíthatott kormányt, a miniszterelnök pedig Jacinda Ardern lett, aki így a világ legfiatalabb női kormányfője. (Akit bővebben érdekel a politikus portréja, az a 444-en olvashat róla.)

Ardern nagyon népszerű a fiatalok körében, amihez hozzájárult, hogy szabadidejében DJ-zni is szokott. Egy új-zélandi lap, a Spinoff összeállított egy Spotify-listát Ardern zenéiből, úgyhogy most ön is meghallgathatja, milyen egy szocdem kormányfői tracklist:

A lap interjúrészletekből szedte össze, hogy milyen zenéket szeret játszani és hallgatni Ardern, ezért inkább csak egy hozzávetőleges lista ez, nem egy valódi, kipróbált DJ-szett. A Judas Priesttől a Breaking The Law című számot például már biztos nem játszaná le Ardern, mert egy miniszterelnöktől az egy kicsit áthallásos.