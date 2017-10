Úgy tűnik, Andrej Babiš és pártja toronymagasan megnyerik a cseh választást. A milliárdosból lett politikusról itt írtunk részletes portrét, magyar érdekeltségeit ebben a cikkünkben vettük számba.

Bár Andrej Babiš nevét itthon még csak most tanulgatjuk, a magyar mozinézők már korábban is belefuthattak a róla szóló, egészen érdekes portréfilmbe. A filmet a Budapesti Dokumentumfilm Fesztivál keretein belül is többször vetítették.

A 2015-ös film magyar szemmel nem csak azért érdekes, mert a készítők végigkövetik a politikus egyik kampányát, és a szembe jövő karakterek és helyzetek valahogy nagyon ismerősek. Hanem azért is, mert sokszor olyan helyzetekben és beszélgetésekben filmezik, amilyenekbe egy magyar politikus például aligha engedne belátást.

Ilyen például, amikor épp Pető Tibor magyar nagykövettel beszélget egy fogadáson, és rajta marad a mikrofonja. Itt elmondja a magyar nagykövetnek, hogy mennyivel jobb, hogy Magyarországon nem kell annyit egyezkednie a kormánynak, mint Csehországban. És hogy Varga Mihállyal többször találkozott már.

Erre a nagykövet elmondja, valójában a legfontosabb ember nálunk igazából Orbán, ő dönt mindenről, vele lenne jó, ha találkozna. Andrej Babiš úgy reagál, "ha magyar miniszterelnökkel találkoznék, engem itt megköveznének a hülye újságírók. Hogy találkozott Orbánnal, veszélyes a demokráciára." (22:31-től)