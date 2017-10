Fotó: We Want Plates / Facebook

Nincs könnyű dolga az éttermeknek, hiszen olyan igazságtalanul egyértelmű a verseny köztük: az a jobb hely, ahol jobban tud főzni a szakács. De mit csináljanak azok, akiknek nincs pénzük kifizetni a világ legjobb séfjeit? Dögöljenek meg?! Ugye, hogy nem.

Nekik is ki kell találni valamit, amivel lenyűgözhetik a vendégeket, és amivel úgy tűnhetnek, mintha sokkal ötletesebbek lennének a többieknél. Ennek a mozgalomnak a legkreténebb vadhajtását dokumentálja szorgos igyekezettel a We Want Plates nevű Facebook-oldal, amely olyan sikeres, hogy hamarosan megjelenik a könyv is az oda felkerült anyagok alapján.

A We Want Plates (Tányérokat akarunk) azokról a helyekről közöl egészen abszurd, mégis kőkeményen valós fotókat, amelyek tányérok helyett "különleges" dolgokon szervírozzák az ételeket. Mármint nem (csak) arról van szó, hogy szép kerámialapon vagy trendi fadeszkán, hanem mondjuk, mint a képen látható, egy mini bevásárlókocsiba bepakolt kis nájlonszatyorban. Vagy két teniszütő húrjain. Vagy egy hatalmas ipari fémdarabon. Vagy egy tornacipőben (igen, egy igazi, kikötött tornacipőben), vagy egy mamuszban.

És újra mondom, ezek valódi, létező, a nagyközönség számára nyitott helyek. Csak egy kicsit furcsán értelmezik a hipszterséget.