Legalábbis majdnem biztos vagyok benne, hogy 1,56 millió dolláros borravalót még senki nem kapott, de ennyire ne szaladjunk előre, kezdjük az elejéről a dolgokat.

Albert Einstein 1922-ben éppen a tokiói Imperial Hotelben szállt meg egy előadói körút miatt. Éppen ekkor nyerte meg a fizikai Nobel-díjat, népszerűsége már a tudományos körökön túl is egyre nőtt.

Ekkor történt, hogy egy küldönc üzenetet hozott a német fizikusnak, aki tisztázatlan okok miatt nem adott neki borravalót, azt azonban nem hagyta, hogy üres kézzel távozzon, így a következő két rövid üzenetet firkantotta papírra:

A nyugodt, szerény élet több örömet hoz, mint az állandó izgalommal járó siker hajszolása.

Ahol akarat van, ott út is van.

Ezt adta oda a küldöncnek, mondván a kézirat többet fog érni, mint egy normál borravaló.

Ez be is jött, ugyanis a keddi, jeruzsálemi árverés előtt is 5 és 8 ezer dollár közé tették az árát, arra azonban vélhetően maga Einstein sem számított, hogy valaki több mint másfél millió dollárt fog kiadni érte, pedig egy európai telefonos licitáló pontosan ezt tette.

A licit egyébként kétezer dollárról indult, 25 perc alatt jutottak el a végső, 1,56 milliós végösszegig.

(MTI)