Az Amazon gőzerővel dolgozik azon, hogy minden háztartásba elvigye a jövőt. Legújabb találmányuk mondjuk elsőre furcsán hat a bizalmatlanságáról híres Magyarországon, de ne írjuk le előre az innovációt. Az Amazon Key szolgáltatás arról szól, hogy beengedi az Amazon kézbesítőjét a lakásba, így a megrendelt termék már mindenkit otthon vár, nem kell a postára menni érte.

De mi van, ha nem akarja az ember, hogy idegenek mászkáljanak a lakásában, míg ő nincs otthon?

Az Amazonnak erre is van egy ötlete, mégpedig az Amazon Cloud Cam, ami egy biztonsági kamera, aminek a képét mobiltelefonon is lehet követni.

Egyelőre 37 amerikai városban elérhető és 250 dollárba kerül az "okoszár", amivel be tudjuk engedni az Amazon futárjait, illetve ebben benne van a kamera ára is. Ezenkívül még Amazon Prime-előfizetés is szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez.

(Buzzfeed)