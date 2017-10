A franciák a szokottnál is jobban rákaptak a vajra annak ellenére is, hogy az egy év alatt 60 százalékkal drágult, kilója már 2000 forintba kerül. Emiatt a boltokban tapasztalható egy minimális hiány, de természetesen minden magára valamit is adó francia elkezdett pánikolni, és egyből "hogyan főzzünk vaj nélkül" témájú túlélési útmutatók kezdtek terjedni az interneten.

Ez azonban még semmi: megjelentek az összeomló franciákat kihasználó gátlástalan vajnepperek is, akik 1500 forintot (5 eurót) kérnének az elvonási tünetektől szenvedőktől egy szelet vajas pirítósért, vagy 3000 forintot egy 250 grammos vajért. Szörnyű egy világban élünk.

