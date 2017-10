A norvég partvidék legdélebbi pontján, Baly falu közelében épül az Under nevű luxusétterem. Az építkezés várhatóan 2018 februárjában indul és egy évig tart. Az épület, melynek alja közvetlenül a tengerfenéken, a víz színe alatt öt méterrel fekszik majd, az étterem mellett kutatóközpontként is működik majd. A vacsorához nem kell búvárruhában merülni, az épület felső része egy patak partján bukkan ki a vízből, száraz lábbal is megközelíthető lesz.