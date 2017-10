Igaz, hogy volt már egy rendkívül méltatlan focikapitány-keresős cikk az Indexen, de igazából már az is tiszteletlenség, hogy egyáltalán keresni kell.

Azt ugyanis rég tudjuk, hogy ki a legjobb. Emlékezzünk rá, hogy Csányi Sándor sportrajongó, a magyar foci második legfontosabb döntéshozója világosan elmondta:

Rendben, hogy csak itthon, de hát ki adja meg a lehetőséget a magyar edzőképzés csúcstermékének, Pintér Attilának, ha nem mi, magyarok?

Hagyni kell a szájhősöket, engedjük végre tényleg alkotni a mestert. Van tapasztalata is, egészen hasonló szituációban szállt be 2013 végén is. Eredetileg akkoriban is külföldi edzőket keresgettünk, csak nem úgy alakult a végén. Aztán alig 9 hónappal utána már jött is az első tétmeccs, ahol nem is kaptunk ki olyan nagyon. Szóval bántó mulasztás lenne, ha csak arról maradna emlékezetes a legjobb edzőnk kapitánysága, hogy kirakta Szalai Ádámot a válogatottból, amiért az el merte mondani a véleményét.

Ismét egy küzdő típus kéne, aki a munkában hisz, és tudja ugyanazt, amit Ferguson vagy Mourinho. Ne kapkodjunk, ha Pintér a legjobb, hadd kapjon 6-7 évet felépíteni valamit, ami majd visszahozza az 50 éve nem látott, hagyományos magyar fineszt, vagányságot, jó értelemben vett csibész válogatottat!