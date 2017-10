Új-Zéland fura hely.

Az előző kormánypárt épp most vesztett pert Eminemmel szemben, amiért a Lose Yourselfet használták kampánydalnak. Az új kormányfő halmozza az olyan tulajdonságokat, amik nem túl jellemzőek a kormányfőkre: fiatal, nő és DJ. Az új kormányfőnek van egy hatujjú mutáns macskája, akinek szembeforduló hüvelykujjai vannak. És most itt egy Twitter-fiók, amit állítólag ez a macska ír.

Hi, I'm Paddles and I am the First Cat of New Zealand. I have opposable thumbs, I'm purrty special. pic.twitter.com/MPkxdhWCRu — Paddles (@FirstCatofNZ) 2017. október 21.

A Twitter-fiókot valószínűleg egy ember írja igazából, és az is gyanús, hogy Jacinda Ardern kormányfő férje Twitteren beszélgetni kezdett a macskával.

WTF Paddles?! I KNEW you were pretend sleeping when I just checked.

....There's Snapper in the fridge. pic.twitter.com/BmlQwHl455 — Clarke Gayford (@NZClarke) 2017. október 21.

De a kormányzati tájékoztatás szerint nem Ardern és nem a férje áll a Twitter-fiók mögött.

Ardern confirms she nor @NZClarke are behind Paddles' twitter account @FirstCatofNZ - but happy for it to continue. https://t.co/eNwLXLgNsl — The AM Show (@TheAMShowNZ) 2017. október 24.

Thanks Mum for bringing me out so I can speak to the press. Must give the people what they want - and what they want is me. Prrrrp * pic.twitter.com/uiA1jk3qeN — Paddles (@FirstCatofNZ) 2017. október 21.

¯\_(ツ)_/¯

(Buzzfeed)