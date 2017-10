A neve Alyson Tabbitha, és jó ideje űzi már az ipart, de valamiért az internet erre fogékony sarkaiban csak a napokban fedezték fel a népek és kezdtek instant rajongani érte. Mondjuk van is miért, elképesztő, amit jelmezben, és - főleg! - sminkben nyújt. Itt fenn már láttuk Wonder Womanként, most mutatjuk az Interjú a vámpírral Lestatjaként:

Vagy éppen Jack Sparrow kapitány bőrébe bújva:

És ha nehezére esik elhinni, hogy tényleg ő van a smink mögött, nem Johnny Depp, itt a videó, amin végigkövethetjük az átváltozást:

További cosplay-csodákért Alyson Instagram-oldala az ajánlott célpont.