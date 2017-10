Jövő héten a magyar mozikba is megérkezik a Marvel stúdió legújabb filmje, a Thor:Ragnarök. Teljes gőzzel pörög a filmet övező marketing kampány, most egy közel két perces videóban lehet néhány új részletet a filmből, továbbá a legfontosabb karaktereket játszó színészek is megosztanak néhény érdekességet a forgatásról.

Bemutató: november 2.