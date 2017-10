Vannak dolgok, amiket valóban megszépít az idő.

Azok közül, akik ma leülnek a most megjelent Wolfeinstein: The New Colossus elé, sokan talán nem is ismerik a sorozat korábbi darabjait (de ez nem baj, ezt az 1981-est én sem ismertem pl.). Sőt, nem is éltek még akkor, amikor ezek a játékok menők voltak (ma is azok!).

Ha gyorsan képbe akarsz kerülni, vagy nosztalgiáznál egy kört,

Itt ki lehet próbálni az eredeti, 1981-ben megjelent 2D-s mászkálós Castle Wolfeinsteint-t.

Ezen a linken pedig az első 3D-s lövöldözős verzió fut.