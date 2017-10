A "minek?" kategória újabb versenyzőt kapott, a Bad Boys tévésorozat verzióját, illetve annak egy verzióját, még iletvébb az egyik karakter köré épített spinoffot. A karakter nem a két főhős egyike, hanem a Gabriell Union alakította DEA-ügynök lesz, és nagyjábüól ennyit tudunk a projektről, aminek ötletét az alkotók most igyekeznek eladni valamelyik tévének. A gyártó a Sony leet majd, producerként Jerry Bruckheimer is benne van a buliban, az írói pedig a The Blacklist mögött álló Brandon Margolis és Brandon Sonnier. Ha lesz is belőle valami, Martin Lawrence és Will Smith nem fog szerepelni benne.