Joseph Tsai vásárolja meg Mikhail Prokhorovtól a Brooklyn Nets NBA-csapatot, írja az MTI.

A tajvani-kanadai Tsai az ázsiai Amazon, az Alibaba társalapítója, most a klub részvényeinek 49 százalékát, négy éven belül pedig a többségi tulajdonrészét vásárolja meg az orosz üzletembertől 2,3 milliárd dollárért.

Prokhorov még 2010 vette meg a csapatot, majd átköltöztette New Jerseyből Brooklynba, egy teljesen új arénába úgy, hogy Jay-Z rappernek is volt százaléka a csapatban.

Az orosz üzletember európai mintára vad költekezésbe kezdett, de az amerikai sportrendszer pénzügyi szabályai miatt nem tudta azt megcsinálni, mint mondjuk amit Roman Abramovics a Chelsea-nél. Az összevásárolt Nets végül kipukkadt, a draftjogaikat elkótyavetyélték (a Celtics ezt köszöni szépen), és az elmúlt pár évben a liga legrosszabb csapatainak egyike volt a Nets.

Idén már kicsit jobb a Nets, kezd összeállni a klub, ezért is furcsa, hogy miért akkor válik meg a csapattól Prokhorov, amikor végre alakul a szezon. Persze az is igaz, hogy az elmúlt időszakban elképesztően megnőtt az NBA és a csapatok értéke, nyáron nagyjából ugyanennyi pénzért váltott tulajdonost a Houston Rockets is.