Nem akarom lelőni a poént a történetből (bár, aki elkezdte, egy délelőtt alatt biztos végigjátszotta már az egészet), úgyhogy legyen elég annyi, hogy:

igen, a Wolfeinstein: The New Colossusban szerepel Hitler is. Nem, a német verzióba nem kerülhetett bele (a náci szimbólumok tiltása miatt), úgyhogy egy bajusz nélküli Heiler hadonászik pisztollyal a kezében helyette.

A legjobb komment redditről: ennyi erővel egy papírzacskót is renderelhettek volna a fejére, amire ráírják, hogy NEM Hitler.

(Polygon)