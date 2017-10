Fáradhatatlanul turnézik Dr. Lonnie Smith, a folyton mosolygó orgonista, akit nemcsak ropogós hammondszólóiról és töretlen jókedvéről lehet megismerni, hanem a védjegyének számító turbánjáról is.

A 75 éves orgonista amellett, hogy a samplingkultúra kedvelt forrásaként az A Tribe Called Quest és a Wu Tang Clan lemezein is feltűnt, pályája során a jazz nagyágyúi mellett is helyet kapott. Dolgozott George Bensonnal, Dizzy Gillespie-vel, és az angyalhangú Little Jimmy Scott mellett is.



Smith visszatérő vendég Magyarországon, játszott már Szegeden, Szombathelyen és legutóbb a Müpában is, azonban most a Budapest Jazz Clubban ad dupla koncertet triójával november 8-án.