A Velvet írta meg valamivel több mint egy éve az esetet, amikor a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat és az Ebremény Kutyavédő Egyesület tizennégy órán keresztül küzdött két újszülött kiscica életéért egy budafoki családi házban: az anyamacska megszülte három kölykét a padláson, ahová aztán nem tudott visszajutni, eközben viszont két újszülött a tető födémszerkezete és a gipszkartonnal burkolt plafon közé keveredett (a harmadik maradt a padláson). De hangdetektorral, száloptikás kamerával és a fal kibontásával őket is sikerült megmenteni, és a kisállatok a Noé Állatotthonhoz kerültek.

Aztán eltelt két hónap, a cicák megkapták az oltásaikat, ideiglenes gazdák nevelgették őket. Majd teljesen véletlenül úgy alakult, hogy az egyik falba szorult kismacska az Index újságírójához, pontosabban hozzám került - a Velvet cikkét, hiába ugyanaz a kiadónk, csak ez után láttam. Két hónaposan ekkora volt, olyan fél évvel később meg akkora, ami a fenti képen látszik.

A picit majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt Pucknak neveztük el, és átadtuk neki meg a társának, Arielnek a lakásunk feletti uralmat, vagyis nem adtuk át, de akinek van macskája, pontosan tudja, hogy a könyörtelen cicák nem is kérik, csak elveszik az ilyesmit.

A tizennégy órás mentés emléke talán még megvan Puckban, legalábbis akármilyen barátságos, dorombolós macska is lett, akit a Noé Állatotthonnak is köszönhetően a mentés óta semmilyen baj nem ért - mondjuk azon kívül, hogy a gazdái néha nem akarnak felkelni hajnalni négykor, amikor szerinte ideje lenne -, mégis minden apró zajra összerezzen. Mostanában így néznek ki Ariellel, de aki közelebbről meg szeretne ismerkedni a Velveten Sztárrá Vált Macskával és barátjával, követheti a róluk szóló Facebook-oldalt is.