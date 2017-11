A kifejezetten személyre szóló ajándékok gyártásával foglalkozó Book of Everyone épp most bizonyította be ezt, ugyanis Glasgow lakosai éppen ilyesmit tudnak most összedobni a cég honlapján.

A procedúra elég egyszerű, be kell írni a választottunk nevét, kiválasztani egy csomó (sajnos leginkább Glasgow-témájú) kifejezés közül, hogy szerintünk miért egy igazi legenda az illető, választani egy jó színkombinációt és kész is a személyes plakát.

Fotó: The Book of Everyone

A cég honlapján egyébként tök jó dolgokat lehet venni, szóval érdemes vetni rá egy pillantást, ha nem tudjuk, mit vegyünk valakinek ajándékba.