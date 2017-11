Azt írja a mindig érdekes Hot magazin, hogy Dobó Kata filmje, a Budapest Noir nemcsak Magyarországon, hanem a "tengerentúlon is nagy érdeklődésre számíthat".

Dobó Kata szerepel benne. A cikk egyik érdekessége,hogy Dobóról kiderül, nem is így hívták, hanem Kovács Katalinnak, de Andy Vajna javasolta neki, hogy változtassa meg, mert úgy "külföldön is jól cseng" majd. Így lett a Miniszter félrelép Kovács Katalinjából Dobó Kata. A történet folytatása azóta ismert, a színésznő nevet változtatott, majd együtt is élt Vajnával.

És a jó kapcsolat azóta is megmaradt, olyannyira, hogy Dobó most a Vajna-féle filmalapról kapott egy raklapnyi pénzt, a filmjéhez, a Kölcsönlakáshoz.