Egy ideje már tudjuk, hogy A Dzsungel könyve sikere után újabb nagy Disney-klasszikuson dolgozik együtt a Walt Disney Studios és Jon Favreau rendező: ezúttal az Oroszlánkirállyal térnének vissza.

Az eredeti Oroszlánkirály 1994-ben jött ki, az egyik legnagyobb Disney-siker volt, közel egymilliárd millió dollárt hozott össze, Elton John és Tim Rice Can You Feel the Love Tonight című betétdala pedig Oscar-díjat nyert. Most kiderült, hogy kik lesznek a szereplők. (Az állatszereplőket persze CGI-vel csinálják meg, ezek a sztárok adják majd a hangjukat nekik.) Nala szerepét Beyonce, Pumbáét Seth Rogen kapta, a felnőtt Simba pedig Donald Glover lesz.