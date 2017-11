Október 31. és november 1. között rendezték Chicagóban az Obama alapítvány éves csúcstalálkozóját.

Itt az egyik beszélgetésen Michelle Obama és Eliabeth Alexander költő vettek részt, amin a közösségi média használata is szóba került. A jelenlegi elnök neve egyszer sem hangzott el, de nem kell túl sokat gondolkodni, hogy az ember összerakja, mire akart utalni az egykor First Lady.

A legtöbb első gondolat, ami eszedbe jut, nem méltó arra, hogy napvilágot lásson.

Mondta el Mrs. Obama, aki arról is beszélt, hogy az emberek nem használhatják felelőtlenül a saját hangjukat. Nem oszthatnak meg az interneten minden egyes dolgot, ami csak eszünkbe jut. Szerinte a Twitter valójában egy nagyon hatásos fegyver, amit nem lenne szabad csak úgy, bárki, bármilyen korú gyerek kezébe adni.

Szerinte mielőtt ide jutna valaki, a szülőknek biztosnak kell lenniük abban, hogy gyerekük írás előtt átgondolja azt, amit leír, illetve a megfelelő nyelvtantudással is rendelkezik ahhoz, hogy formába öntse ezeket a megfontolt gondolatokat.

A beszélgetésen szó volt arról is, hogy hogyan lehet beszélni a szexuális zaklatási ügyekről. Erről Michelle Obama azt mondta, hogy mindenki azt várja el a lányoktól, hogy álljanak ki magukért és szólaljanak fel, viszont a nevelés során szerinte nem készítik fel a lányokat erre. Szerinte ez gyakorlás nélkül nem megy, és ezt már korán el kell kezdeni. "Meg kell mutatni, hogyan kell használni ezt a hangot, újra és újra mielőtt már biztosan tudja mondani: Nem! vagy Hagyd abba! Ne érj hozzám!" - mondta el Michelle Obama a beszélgetésen.

Véleménye szerint azon is sok múlik, hogy hogyan nevelik az emberek a fiaikat és a lányaikat. Szerinte elképzelhető, hogy nem ugyanúgy állnak a szülők a fiúkhoz, mint a lányokhoz. Illetve arról is, hogy a férfiaknak sokkal többet kellene beszélniük egymással. Nekik is többet kellene foglalkozniuk azzal, hogy miért viselkedik így ilyen sok férfi.

(CNN)