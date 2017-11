A Gizmodo hozta nyilvánosságra azt a listát, amin a 2011-ben megölt Oszáma bin Láden lefoglalt számítógépének tartalmának egy részét szellőzteti meg a CIA.

A lista elég mulatságos. Kiderül, hogy az olyan Hollywood-i filmek mellett, mint a Z, a hangya, vagy a Resident Evil, a rettegett terroristavezér a klasszikus rajzfilmeket is szerette. például volt a gépén Tom és Jerry, Rózsaszín Párduc, és Szindbád is, de ami különösen furcsa, az a horgolás iránti zabolátlan szenvedély, ugyanis a témában több videó is volt a gépén.

Persze jutott azért hely a winchesteren lefejezős, meg robbanószerek készítéséről szóló videóknak is, a legfurcsább videók listáját itt találhatja.