A kép nem friss, október 1-jén készítette Dunakeszin olvasónk, Zoltán. A dátum azért fontos, mert városnapok voltak akkor. Vagyis, mint írja, "minden parkolóra szükség volt". Hát, ennek a Chryslert használó derék tahóparkolónak is szüksége volt mindre – mármint amit csak el bírt foglalni.

Megjegyzem, mint ezen a képen is látható, a parkolók méreteit a városgazdálkodási cégek vagy bevásárlóközpontok gondos tervezői valami olyan ötlettől vezérelve találják ki, mintha a magyar átlagautós a kis Polski és egy kiadós záporban összezsugorodott Trabant szerelemgyerekét vezetné, és a középső kilencvenes évek első Suzuki Swiftjei már a felső középkategóriás autóméretet jelentenék. Magyarán a parkolók iszonyatosan kicsire vannak méretezve – naná, több parkolási bevétel, több vevő a boltban –, például ez a chrysleres, ha egy kicsit is gondosan akart volna parkolni (bár ennek semmi jelét nem adta), valószínűleg akkor sem fért volna el a színes térkőtől színes térkőig neki szabott felületen. Tényleg, lehet, hogy nem is a tahóparkolók nemzete vagyunk, hanem a parkolóhelyek kicsik?