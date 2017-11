És azért őt kérdezem, a hazai kormányzati zseb-Underwoodját, mert a Fidesz mostanában rettentően aggódik azért, hogy a Jobbik ezeket éppen veszíti felfelé. Sőt, már veszítette is. Sőt, nem is veszítette, hanem egyenesen eldobta, olyan elánnal hajította el magától, mint egyszeri államtitkár a CEU-s diplomáját. És ki másért is teszi mindezt, mint Simicska miatt, tudják, a Fidesz egykori gazdája miatt, aki most a Fidesz szerint a Jobbik gazdája. És ők már csak tudják ugyebár, felismerik, milyen, amikor egy pártnak gazdája van, ráadásul épp ő.

Szóval a Fidesz pénteken is kiadott egy közleményt, amelyben azon aggódik, hogy a Jobbik és maga Vona Gábor pártelnök – idézem – „folyamatosan árulja el a párt eredeti értékeit és csak a milliárdos Simicska Lajos érdekeit szolgálja.” De mik is voltak ezek az eredeti értékek? A Magyar Gárda? A cigányellenesség? Az antiszemitizmus? A rasszizmus? A homofóbia? A szélsőjobbos eszmék? Kedves Habony Árpád, kedves Fidesz-kommunikáció, kedves Hidvéghi Balázs, kedves bárki – igazán érdekelne, melyiket tartják értéknek ezek közül, és melyik hiányolják annyira. Ön pedig szavazhat.