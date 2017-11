A Disaster Artist az előzetesek alapján James Franco jutalomjátéka lesz, aki, rettenetesen gagyi smink ide vagy oda, valóban átlényegül Tom Wiseau-vá, aki arról híres, hogy elkészítette a The Room című filmet, melyet azóta is minden idők legrosszabb filmjeként emlegetnek. Na, ez a film annak a filmnek az elkészítését meséli el.

Franco nemcsak rendezi a filmet, de ő játssza Wiseau-t is, a többi főbb szerepet pedig az öccse, Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie, Zac Efron, Melanie Griffith és Sharon Stone alakítják. A vígjátékban ráadásul még több ismert hollywoodi színész is feltűnik egy cameo erejéig, és többen saját magukat is alakítják, így Bryan Cranston és J. J. Abrams, de egy pillanatra még az igazi Tommy Wiseau is felbukkan a filmben. Korábban a Room című filmről ezt írtuk .