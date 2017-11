Hétfőtől teljes gőzzel metrófelújítás, de már a hétvégén is pótlóbuszok járnak a hármas metró vonalán. Ha sivalkodni akarnék, mint egy álmait vesztett Gyurcsány-szavazó, azt mondanám, hogy egy személyben lehetnék a Metrópótlás-károsultak Egyesülete, mivel az Árpád hídnál lakom, és a Nyugati közelébe járnak suliba a gyerekek (vagyis sanszos, hogy az első fázis után se lesz nyugodt a suliba járás). Bár oké, legyünk kiegyensúlyozottak, az is igaz, hogy a pótlóbuszok a házunk előtt állnak meg. Gondoltuk, szombaton ki is próbáljuk, mire számítsunk hétfőtől. Úgy tűnt, semmi gond nem lesz, amikor kiléptünk a házból, épp jött egy metrópótló, "fussunk?", kérdezték a gyerekek, "na, ebéd után pont ez hiányzik", gondoltam, de csak annyit mondtam, hogy hagyjuk, azt ígérték, kétpercenként jönnek a buszok, hiszen van belőlük kilométernyi hosszan.

Haha, hány éves vagy, királyfi?

Eltelt a két perc. Aztán három, majd négy lett belőle. Tudom, nem sok idő ez, de tudják, van, amikor az idő valami sajátos fizikai törvényszerűség szerint jár, most a fogorvosnál-várom-hogy-a-már-bekapcsolt-fúrót-végre-a-számba-tolja-a-kávészagú-másnapos-fogorvos törvény szerint lényegében nem telt, hanem állt. Befutott egy villamos, a békésen lézengő hétvégi utazóközönség kezdett olyan nyomasztó tömeggé duzzadni, mint abban az Örkény-egypercesben, aminek képtelen vagyok megjegyezni a címét (ahogy bármi másét). Végül a hetedik percben befutott, ha jó, döccent a pótlóbusz. Ennél a metró is sűrűbben jár hétvégén, ebből sejtettem, mennyire lesz kényelmes az út. Ritkán szoktam nem tévedni, sajnos ez most olyan eset volt. A buszsáv az jó, de a pirosakba belefutottunk, ahol csak lehetett, a buszon olyan tömeg volt, mint egy hétfő reggeli metrón, úgy fél nyolc körül. A vánszorgás csak pár perc késést jelentett volna a normál menetidőhöz képest, a sofőr azonban a Lehel téren leállította a motort, mint aki befejezte ezt a kört. Hétköznap tényleg eddig van pótlás, de hétvégén az egész vonalon, az utasok tudták is ezt, nem szálltak le. A sofőr pár perc után belátta, hogy a vox populus disznót győz, hát újra elindultunk. Igaz, itt már nem tudott minden utas felszállni, de hát erről már csak ne a BKK tehessen ugyebár (hiszen ők meg is kérdeztek, milyen metrópótlást szeretnénk, más dolog, hogy tettek a véleményekre), nem kellene piacra táskákkal menni, nem igaz?

Végül a három megállónyi utat a szokásos időtartam kábé duplája alatt tettük meg, de a szokásosan kényelmetlenül. Sőt, a hétvégén megszokottnál kényelmetlenebbül. Ezek után izgatottabban várom a hétfő reggelt, mint zenés-táncos színidirektor a következő zaklatási botrányt, és közben a fél lábon állva írt haikut morzsolgatom, mint útitársam könyöke a vesémet az út felén.

Pótlóbusz, csalfa

vak remény. Jó leszel, én

hittem. Hát bazmeg.