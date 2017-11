Az őszi szünetben megint elmentünk a Mezőgazdasági Múzeumba a szokásos nyomozós-kincskeresős kiállításra, ami most épp A Jégtorony titka névre hallgat és ma látogatható utoljára. Utána persze felmentünk körülnézni a többi terembe is, akár csak másfél éve. Akkor lesújtó véleményt írtam a széteső lószimulátorról (azóta félig megjavították, mozogni nem mozog ugyan, de rá lehet mászni), most viszont valami szuper dolgot találtunk.

Van egy időszaki kiállítás a múzeum 120 éves szülinapjára a ritkán kiállított kincsekből. Legyünk őszinték, tényleg szuper dolgok vannak itt, de nem olyanok, amik a nagyközönséget lázba hozzák.

Van viszont egy tök jópofa terítő, egy híres nemesítőé, akinek a vendégei mind aláírták. Aztán az aláírásokat gondos kezek kihímezték. Ki van akasztva mellé az összes név, lehet bogarászni.

Persze nem ez az igazi szenzáció, hanem hogy a kiállítás vendégkönyvét is ehhez igazították, egy olyan letekerhető vászon, amire simán írhatunk tollal, de akár hímezhetünk is rá!

Van is egy készlet mellette, a teremőrtől kell elkérni hozzá a kulcsot. A hölgy szerint ugyan mi voltunk az elsők, akik ezt megtettük, de a lányom és két barátnője onnantól kezdve lelkesen alkotni kezdett. És persze minden arra tévedő gyerek egyből elkezdett kiváncsiskodni, és hamarosan négy családnyi fiú és lány rajzolt, meg hímzett. Merthogy a "könyv" kihúzható, és végig lehet teríteni a padlón.

Engem teljesen levettek a lábamról ezzel az ötlettel, aki ma jégtornyozni viszi a gyerekeit, feltétlenül menjen fel utána az emeletre is.