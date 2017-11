Olga Paule Perrier-Bilbo egy 17 éve zöld kártyával legálisan Amerikában élő francia nő, akivel kapcsolatban elég nehéz az embernek másra gondolni kapásból, hogy mennyire nehéz lehetett úgy felnőnie, hogy a vezetékneve egyszerre hobbit és ásványvíz. A hölgy most azzal került be a hírekbe, hogy beperli az amerikai államot, mert sértve érzi magát a vallásszabadság alkotmányos jogában. Mégpedig amiatt, hogy az amerikai állampolgársági eksüjének végén azt kellene mondania, "so help me God", vagyis Isten engem úgy segéljen. Perrier-Bilbo már 2009-ben megkapta volna az állampolgárságot, az összes szükséges teszten átment, de harcos ateistaként nem volt hajlandó Istenre hivatkozni az esküben, ezért aztán azóta sem lett amerikai.

A per egyébként nem az első hasonló témájú Amerikában, néhány éve a papírpénzeken szereplő "In God we trust" (bízunk Istenben) felirat eltávolításáért pereltek ateista jogvédők, de elbukták az ügyet.

