Az ominózus cég, a Piala egyébként marketinggel foglalkozik, szóval erős a gyanúm, hogy ezt a szabályt legalább részben az önreklám miatt hozták, és nem 100%-ban a nemdohányzó kollégák miatt. De hát működik, elvégre még mi is megírtuk tízezer kilométerrel odébb. A cég főhadiszállása egy tokiói irodaház 29. emeletén van, így egy cigiszünet alsó hangon 15 percet vesz igénybe. Napi kettővel számolva az egy héten 2 és fél óra elvesztegetett munkaidő, egy hónap alatt 10, egy év alatt 120. Az 15 teljes munkanap, szóval az a 6 nap plusz szabi igazából messze nem is elég kompenzáció. (via)