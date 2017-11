A floridai Dolphins Plus Marine Mammal Responder nevű helyen élő delfinek festegetni szoktak, bár ez egészen biztosan eufemizmus, valójában inkább addig toltak a szájukba egy festékes ecsetet, eléjük meg egy üres lapot, amíg el nem kezdték összemázolni, de mindegy is. A Superfine nevű helyi művészeti vásáron ki fogják ezeket állítani. Okay.